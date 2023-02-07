Турция

Невтішна інформація від керівника Хатайспору.

У понеділок, 6 лютого, деякі міста Туреччини та Сирії сколихнув сильний землетрус, жертвами якого стали близько двох з половиною тисяч людей. Під завалами внаслідок цієї страшної трагедії опинився і нападник Хатайспора Крістіан Атсу, який раніше виступав за клуби АПЛ.

Ближче до вечора понеділок з'явилася втішна, проте передчасна інформація про порятунок 31-річного футболіста. Втім, на превеликий жаль, дуже скоро цю інформацію спростував президент Хатайспора Мустафа Озат. За його словами, які передає видання Play Spor, Атсу та спортивний директор клубу Танер Савут станом на вечір понеділка все ще перебували під завалами.

Щиро віримо, що з футболістом і футбольним функціонером все буде гаразд, і наступна позитивна інформація стане офіційною та остаточною.