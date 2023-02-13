Турция

Родичка футболіста розповіла про ситуацію довкола його трансферу.

Одна з головних саг цьогорічного зимового трансферного вікна полягала в бажанні італійського півзахисника Ніколо Дзаньоло залишити склад римської Роми задля виступів у складі іншого клубу.

Доволі тривалий час його вів Мілан, однак запити "вовків" щодо трансферу до розташування конкурентів були занадто великими, і в підсумку призвели до того, що 23-річний футболіст фактично відмовився від виступів за команду Жозе Моурінью.

Зрештою, переважна європейська частина періоду переходів добігла до завершення, але клуб Ніколо так і не змінив, отже був змушений погодитись на пропозицію турецького Галатасарая, аби тільки не застрягти на лаві для запасних позаду Жозе Моуріньо.

Мати футболіста, Франческа Коста прокоментувала останній період перед переходом гравця.

"Борнмут ніколи не пропонував Ніколо зарплатню в 5 млн євро на рік, як про це пишуть ЗМІ.

Він обрав Стамбул в якості міста, де відбуватиметься його відродження. Цей трансфер міг відбутись ще минулого літа, але Рома вимагала від покупців 50-60 млн євро.

Потім клуб не став продовжувати контракт на умовах Ніколо, який хотів зменшити заробітну платню задля переходу до Мілану", — заявила родичка футболіста.

Нагадаємо, що з Дзаньоло пов’язана вельми цікава історія з обранням номеру для виступів у Туреччині.