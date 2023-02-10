Дуже сильний жест від італійця.
Ніколо Дзаньоло, офіційний сайт Галатасарая
10 лютого 2023, 14:45
Новачок Галатасарая Ніколо Дзаньоло визначився з номером у турецькому клубі. Італієць обрав 17-й номер на честь фаната Мухаммеда Еміна Озкана, який загинув внаслідок землетрусу. Нагадаємо, в Ромі він грав під цифрою 22.
За декілька днів до своєї трагічної смерті Озкан записав відео до Дзаньоло, в якому привітав його в новому клубі. Трагедія обірвала життя вболівальника Галатасарая на 17-му році.
Нагадаємо, Дзаньоло підписав контракт з Галатасараєм до літа 2027 року.