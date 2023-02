Новачок Галатасарая Ніколо Дзаньоло визначився з номером у турецькому клубі. Італієць обрав 17-й номер на честь фаната Мухаммеда Еміна Озкана, який загинув внаслідок землетрусу. Нагадаємо, в Ромі він грав під цифрою 22.

За декілька днів до своєї трагічної смерті Озкан записав відео до Дзаньоло, в якому привітав його в новому клубі. Трагедія обірвала життя вболівальника Галатасарая на 17-му році.

We have signed Nicolò Zaniolo from AS Roma on a permanent deal.



Here's his first message to the world with Galatasaray 🖤#WeAreUnited pic.twitter.com/S0zhspIQcr