Турция

Усьому виною послужив забитий м'яч у виконанні ганського хавбека.

Сьогодні вранці, 18 лютого, стало відомо про те, що півзахисника Хатайспора Крістіана Атсу знайшли мертвим під завалами після землетрусу, який стався 5-6 лютого в Туреччині.

Як розповів адміністратор Хатайспора Фатіх Ілек, 31-річного ганця не мало бути в країні — він мав полетіти пізно ввечері напередодні трагедії.

Проте плани футболіста змінилися після того, як він забив дебютний та переможний гол у ворота Касимпаші. Атсу захотів відсвяткувати успіх разом зі своєю командою, але, як виявилося, добрий вчинок обернувся фатальними наслідками.

"Він попросив про відхід з Хатайспору. Крістіан мав кілька пропозицій від інших клубів і тренер дав йому зелене світло. Після того, як він забив гол, він вирішив відсвяткувати разом із командою та залишитися в Туреччині. Він забронював рейс до Франції на 23:00, щоб повернутися до сім'ї, але скасував його і вирішив повернутися на день пізніше. Потім, о 4 годині ранку, стався землетрус", – наводить слова Ілека Goal.com.

Крім Хатайспора Атсу встиг пограти за Челсі, Евертон, Ньюкасл, Борнмут, Порту та Малагу.