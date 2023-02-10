Турция

На жаль, інформація про порятунок гравця знову виявилася передчасною...

Днями з'явилася інформація, що гравець Хатайспору Крістіан Атсу точно вижив після землетрусу у Туреччині і перебуває у лікарні. Про це начебто заявив сам керівник клубу Мустафа Озат.

Втім, агент гравця заперечив цю інформацію. "Ми робимо все можливе, щоби знайти Крістіана. Після вчорашнього повідомлення клубу про те, що Крістіана витягли живим, нам ще належить підтвердити його місцезнаходження. Як ви вважаєте, я би не розповів про це, якби він справді був у лікарні? Будь ласка, не стверджуйте, що він вижив. Зараз нам про це невідомо", — передає слова Нана Сечере авторитетне видання BBC.

Також заяву зробив очільник турецького футболу Мюхмет Бююкекші. "Ми розмовляли з президентом Хатайспору про Крістіана Атсу. Він сказав, що темношкіра людина була врятована з-під завалів, але він не знав, був це Крістіан Атсу чи ні. Повної ясності немає. Сподіваюся, що він серед тих, кого врятували", — передає турецький сайт Fanatik.

Також президент турецької федерації повідомив про лист від Хатайспору, в якому клуб написав про завершення виступів у нинішньому сезоні. Також знятися з чемпіонату хоче Газіантеп — клуб із міста, яке теж дуже сильно постраждало від землетрусу. У такому разі чемпіонат продовжать 17 команд.

Інші матчі, які не відбулися і не відбудуться через страшну подію, пройдуть 3-4 березня. Та головне для турецьких футбольних людей прямо зараз — доля Крістіана Атсу...