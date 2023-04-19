Турция

Контракт із 51-річним хорватом розрахований до літа 2025 року.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Ненад Б'єлиця.

Угода з 51-річним хорватським фахівцем розрахована до літа 2025 року.

Останнім місцем роботи Б'єлиці був Осієк, який він залишив минулого року. До цього він очолював Кернтен, Лустенау 07, Вольфсберг, Аустрію, Спецію, Лех та загребське Динамо.

Після 28 турів Трабзонспор набрав 45 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор вів переговори зі Славеном Білічем, якого сватали до збірної України.