Турция

Турецький клуб уже провів переговори з фахівцем.

Колишній головний тренер збірної Хорватії Славен Біліч може стати наставником Трабзонспора. Про це повідомляє Gazete Duvar із посиланням на журналіста BeIn Sports Ердема Шена.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу не змогло домовитися із Сергеном Ялчином, який просив зарплату у розмірі чотирьох мільйонів євро на рік.

Також наголошується, що турецький клуб вже провів переговори з хорватським фахівцем.

Після 27 турів Трабзонспор набрав 44 очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Біліч може стати головним тренером збірної України.