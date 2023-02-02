Україна

Турецький клуб претендує на українця.

Нападник Динамо Владислав Супряга може знову перейти до іноземного клубу. Нагадаємо, вояж до Італії в першій половині 2022 року виявився невдалим. Влад провів у Сампдорії лише один матч. Тепер українець може спробувати себе в Туреччині.

Як повідомляє Karadeniz Gazete, Супряга може перейти в Трабзонспор. Між киянами та турецьким клубом вже відбулася перша зустріч. Йдеться про повноцінний трансфер форварда. Наразі його ціна на трансферному ринку складає трохи менше 2 мільйонів євро.

Нагадаємо, перше коло УПЛ Супряга пропустив через операцію на спині. До речі, Влад номінований на звання найгіршого гравця Серії А