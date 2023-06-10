Турция

37-річному боснійцю пропонують дворічний контракт.

Нападник міланського Інтера Едін Джеко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 37-річного бойснійця зацікавлений Фенербахче, керівництво якого вже запропонувало футболістові контракт на два роки.

Наголошується, що Джеко хотів би продовжити виступати за Інтер.

Цього сезону Джеко провів 51 матч, у яких забив 14 голів та віддав п'ять результативних передач.