37-річному боснійцю пропонують дворічний контракт.
Едін Джеко, Getty Images
10 червня 2023, 21:58
Нападник міланського Інтера Едін Джеко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 37-річного бойснійця зацікавлений Фенербахче, керівництво якого вже запропонувало футболістові контракт на два роки.
Наголошується, що Джеко хотів би продовжити виступати за Інтер.
Цього сезону Джеко провів 51 матч, у яких забив 14 голів та віддав п'ять результативних передач.