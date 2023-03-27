Стамбульський колектив знову відмітився неадекватними діями.
Вболівальники Фенербахче - Getty Images
27 березня 2023, 19:28
Фенербахче на офіційному сайті повідомив про початок співпраці із представником країни-агресора у вигляді Зеніта.
Стамбульці після товариської зустрічі підписали угоду про дворічний обмін футболістами і розвиток інших проектів з пітерським колективом.
"Товариські матчі та турніри можуть бути організовані між двома клубами для всіх вікових категорій та відділень.
Будуть можливі програми навчання та обміну для тренерів і професіоналів клубу (працюють у таких відділах, як право, фінанси, скаутинг, маркетинг).
Наш клуб також співпрацюватиме з ФК Зеніт для розвитку аматорського футболу, включно з програмами обміну молодих гравців Академії Фенербахче.
Ми сподіваємось, що це важливе партнерство принесе користь нашому клубу для більш всебічного розвитку в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі та досягне позитивного результату".
Раніше вболівальники команди вигукували слова на підтримку путі** та рф у матчі проти Динамо Київ в рамах кваліфікації до Ліги чемпіонів, а клуб отримав багато ганебних коментарів.
Також нещодавно компанія Joma оприлюднила заяву, в якій намагалася знайти виправдання щодо створення нової форми для Зеніта.