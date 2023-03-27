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Стамбульський колектив знову відмітився неадекватними діями.

Фенербахче на офіційному сайті повідомив про початок співпраці із представником країни-агресора у вигляді Зеніта.

Стамбульці після товариської зустрічі підписали угоду про дворічний обмін футболістами і розвиток інших проектів з пітерським колективом.

"Товариські матчі та турніри можуть бути організовані між двома клубами для всіх вікових категорій та відділень.

Будуть можливі програми навчання та обміну для тренерів і професіоналів клубу (працюють у таких відділах, як право, фінанси, скаутинг, маркетинг).

Наш клуб також співпрацюватиме з ФК Зеніт для розвитку аматорського футболу, включно з програмами обміну молодих гравців Академії Фенербахче.

Ми сподіваємось, що це важливе партнерство принесе користь нашому клубу для більш всебічного розвитку в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі та досягне позитивного результату".

Раніше вболівальники команди вигукували слова на підтримку путі** та рф у матчі проти Динамо Київ в рамах кваліфікації до Ліги чемпіонів, а клуб отримав багато ганебних коментарів.

Також нещодавно компанія Joma оприлюднила заяву, в якій намагалася знайти виправдання щодо створення нової форми для Зеніта.