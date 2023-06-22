Турция

Боснієць продовжить кар'єру в Туреччині.

Віцечемпіон Туреччини Фенербахче у своєму Твіттері повідомив про те, що перемовини з переходом Едіна Джеко вийшли на фінішну пряму.

Зазначається, що невдовзі боснієць приїде до Стамбула, щоб пройти медобстеження та завершити переговори щодо трансферу.

Футболіст перейде в турецький клуб на правах вільного агента.

Фенербахче готовий платити гравцеві не менше 5 мільйонів євро на рік плюс бонус, контракт розрахований на два сезони.

У сезоні-2022/23 Джеко провів 33 матчі в Серії А: 9 голів і 3 асисти.