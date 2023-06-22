Україна

Гравці Колоса вирішили повісити бутси на цвях.

Сезон 2022/2023 став заключним для гравців Колоса Володимира Лисенка і Євгенія Новака. Обидва вирішили закінчити кар'єру футболістів.

Володимир Лисенко

У Колос Володимир перейшов перед початком сезону 2017/18 та провів два сезони у Першій лізі ПФЛ, підвищившись разом з клубом у класі. За ковалівців Лисенко зіграв найбільше матчів у своїй кар’єрі – 141.

Також протягом своєї професійної кар’єри Володимир Лисенко грав за команди: Олімпік (Донецьк), Арсенал (Київ), Говерла (Ужгород), Металіст (Харків), Кривбас (Кривий Ріг), Десна (Чернігів), Волинь (Луцьк), ФК Севастополь, Динамо (Київ), Динамо-2 (Київ).

Лисенко був найтитулованішим гравцем Колосу, вигравши три великих трофеї за свою кар’єру:

- Чемпіон України: 2006/07 (Динамо)

- Володар Кубка України: 2006/07 (Динамо)

- Володар Суперкубка України: 2007 (Динамо)

- Бронзовий призер чемпіонату України: 2009/10 (Металіст).

Володимир залишається в Колосі й буде працювати в структурі скаутінгу.

Євгеній Новак

Євгеній приєднався до Колоса в серпні 2020 року і за цей час зіграв 45 матчів в яких забив 3 м’ячі, в тому числі в історичному для ковалівців матчі Ліги Європи проти грецького Арісу, який Колос виграв 2:1.

Загалом протягом своєї професійної кар’єри Євгеній Новак зіграв 339 матчів за команди: Вардар (Скоп’є, Македонія), Динамо-2 (Київ), ФК Севастополь, Колос та Волинь.

Досвідчений захисник залишається в структурі клубу і буде працювати в тренерському штабі першої команди помічником головного тренера Ярослава Вишняка.

Раніше повідомлялось, що Колос розпочав підготовку до нового сезону.