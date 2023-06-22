Турция

Боснійський форвард продовжить кар'єру у Туреччині.

Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко підписав контракт із Фенербахче. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше турецький клуб повідомляв про те, що незабаром 37-річний боснієць прилетить до Стамбула для проходження медогляду та укладання контракту.

Зазначалося, що зарплата футболіста за дворічним контрактом становитиме не менше ніж п'ять мільйонів євро на рік.

Минулого сезону Джеко провів 52 матчі за Інтер, у яких забив 14 голів та віддав п'ять результативних передач.