Англія

Керманич "канонірів" — про майбутнє молодого форварда та трансферні плани своєї команди.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував чутки, які пов'язують 22-річного нападника Фоларіна Балогуна з можливим переходом до іншого клубу в поточне трансферне вікно.

"Балогун? Зараз він просто залишається з нами, і ми побачимо, що буде у найближчому майбутньому.

Плани щодо трансферів? Є ще багато речей, які нам потрібно зробити. Останні події також постійно розвиваються. Нам потрібно бути напоготові", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Фоларін Балогун виступав на правах оренди за Реймс, за який він провів 39 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.