Поляк продовжить кар'єру в Туреччині.
Кшиштоф Пьонтек, фото - Істанбул
19 липня 2023, 10:30
Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті повідомив про підписання польського нападника Кшиштофа Пьонтека.
Контракт з форвардом укладено на три роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Футболіст перейшов як вільний агент. Попереднім клубом Пьонтека була берлінська Герта. Минулий сезон він грав на правах оренди за Салернітану. В італійському клубі він провів 33 матчі, забив 4 голи й віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, Істанбул завершив минулу кампанію на п'ятому місці чемпіонату Туреччини.