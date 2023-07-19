Турция

Поляк продовжить кар'єру в Туреччині.

Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті повідомив про підписання польського нападника Кшиштофа Пьонтека.

Контракт з форвардом укладено на три роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Футболіст перейшов як вільний агент. Попереднім клубом Пьонтека була берлінська Герта. Минулий сезон він грав на правах оренди за Салернітану. В італійському клубі він провів 33 матчі, забив 4 голи й віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Істанбул завершив минулу кампанію на п'ятому місці чемпіонату Туреччини.