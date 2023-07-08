|Карлес Перес (п, Рома, 5,2)
Ману Санчес (з, Атлетіко, ва)
Деніс Суарес (п, Еспаньйол, по)
Орбелін Пінеда (п, АЕК, по)
Санті Міна (н, Аль-Шабаб, по)
Рубен Бланко (н, Марсель, по)
Габріель Фернандес (н, Хуарес, по)
Серхіо Каррейра (з, Вільярреал Б, по)
Хулен Лобете (н, Валвейк, по)
Мігель Баеза (п, Ріу Аве, по)
Хосе Фонтан (з, Гоу Ехед Іглз, по)
Альфон Гонсалес (п, Реал Мурсія, по)
|Орбелін Пінеда (п, АЕК, 6,5)
Хаві Галан (з, Атлетіко, 5)
Габі Фернандес (н, Пумас, 3,2)
Деніс Суарес (п, Вільярреал, ва)
Хулен Лобете (н, Андорра, ор)
Уго Мальо (з, без клубу)
Аугусто Соларі (п, без клубу)
Оскар Родрігес (п, Севілья, по)
Карлес Перес (п, Севілья, по)
Харіс Сеферовіч (н, Бенфіка, по)