Шон Вейссман (н, Вальядолід, 3,5)

Фамара Дьєду (н, Аланьяспор, 500 000)

Антонін (н, Анортосіс (по)

Ісма Руїс (п, Ібіца, по)

Адріан Буцьке (н, Пасуш Феррейра, по)

Альфа Дюнку (з, Барселона Б, по)

Пепе Санчес (з, Депортіво, по)

Адріан Буцьке (н, Віт, Гімараеш, 300 000)

Рубен Рочіна (п, без клубу)

Хорхе Моліна (н, без клубу)

Кіні (п, без клубу)

Шон Вейссман (н, Вальядолід, по)

Фамара Дьєду (н, Аланьяспор, по)

Пол Лосано (п, Еспаньйол, по)

Ерік Кабако (з, Хетафе, по)

Джонатан Сілва (з, Хетафе, по)



