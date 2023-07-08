Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Іспанії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли
Ілкай Гюндоган (п. Манчестер Сіті, ва)
Антуан Грізманн (н. Атлетіко, по)
Трінкау (п. Спортінг, по)
Алекс Колладо (п. Ельче, по)
Іньїго Мартінес (з. Атлетік, ва)
Абде Еззалзулі (п. Осасуна, по)
Клеман Лангле (з, Тоттенгем, по)
Сержиньо Дест (з. Мілан, по)
Ніко Гонсалес (п. Валенсія, по)
Самюель Умтіті (з. Лечче, по)		 Антуан Грізманн (н. Атлетіко, 20,00 млн €)
Трінкау (п. Спортінг, 7 млн €)
Серхіо Бускетс (п. Інтер Маямі, ва)
Хорді Альба (з, без клубу)
Самюель Умтіті (з. без клубу)
 

Прийшли

Пішли
Джуд Беллінгем (п. Боруссія Дортмунд, 103,00 млн €)
Фран Гарсія (з, Райо, 5,00 млн €)
Хоселу (н, Еспаньол, ор)
Браїм Діас (н, Мілан, по)
Антоніо Юланко (п, Алавес, по)		 Карім Бензема (н, Аль-Іттіхад, ва)
Марко Асенсіо (п, без клубу)
Еден Азар (н, без клубу)
Маріано Діас (н, без клубу)
 

Прийшли

Пішли
Антуан Грізманн (н. Барселона, 20,00 млн €)
Хаві Галан (з, Сельта, 5,00 млн €)
Сесар Аспілікуета (з, Челсі, ва)
Чалар Сьюнджю (з, Лестер, ва)
Сантьяго Моуріньо (з, Расінг, ?)
Жоау Феліш (н, Челсі, по)
Матеус Кунья (н, Вулвергемптон, по)
Ренан Лоді (з, Ноттінгем, по)
Самюель Ліно (п, Валенсія, по)		 Жоффре Кондогбія (п, Марсель, 8,00 млн €)
Ману Санчес (з, Сельта, ва)
Хуан Санабрія (п, Сан-Луїс, ?)
Хаві Серрано (п, Штурм, ор)
Метт Доерті (з, без клубу)
Антуан Грізманн (н. Барселона, по)
Серхіо Регілон (з, Тоттенгем, по)

Прийшли

Пішли
Лоїк Баде (з. Ренн, 12,00 млн €)
Адріа Педроса (з, Еспаньол, по)
Оскар Родрігес (п, Сельта, по)
Аднан Янузай (п, Башакшехір, по)
Уссама Ідріссі (п, Феєнорд, по)
Федеріко Гаттоні (з, Сан-Лоренсо, по)
Роні Лопес (з, Труа, по)
Хосе Кармона (з, Ельче)
Людвіг Аугустінссон (з. Мальорка, по)
Томас Ділейні (з, Гоффенгайм, по)
Кіке Салас (з. Тенеріфе, по)		 Браян Хіль (н, Тоттенгем, по)
Лоїк Баде (з. Ренн, по)
Папа Гує (п, Марсель, по)
Алекс Теллес (з, МЮ, по)

Прийшли

Пішли
Рамон Терратс (п, Жирона, 2,50 млн €
Бен Бреретон (п, Блекберн, по)
Сантьяго Комесанья Вейга (п, Райо, по)
Деніс Суарес (п, Сельта, по)
Іліас Ахомач (п, Барселона Б, по)
Булайє Діа (н, Салернітана, по)
Арно Данжума (н, Тоттенгем, по)
Ману Моралес (п, Мальорка, по)
Іван Мартін (п, Жирона, по)
Вісенте Іборра (п, Леванте, по)		 Ніколас Джексон (н, Челсі, 37 млн)
Булайє Діа (н, Салернітана, 12)
Ману Моралес (п, Мальорка, 4)
Джовані Ло Челсо (п, Тоттенгем, по)
Рамон Терратс (п, Жирона, по)
 

Прийшли

Пішли
Омар Альдерете (з, Герта, 4)
Гастон Альварес (з, Бостон Рівер, 3,5)
Порту (п, Реал Сосьєдад, 3,5)
Чоко Лосано (н, Кадіс, ва)
Серхі Альтіміра (п, Сабадель, ва)
Дані Фузато (в, Ібіца, ор)
Ерік Кабако (з, Гранада, по)
Якуб Янкто (п, Спарта, по)
Джонатан Сілва (з, Гранада, по)
Даріо Поведа (н, Картахена, по)		 Діого Конде (в, Леганес, ва)
Даріо Поведа (н, Леганес, ор)
Мунір (н, без клубу)
Кіко Касілья (в, без клубу)
Гастон Альварес (з, Бостон Ривер, по)
Омар Альдерете (з, Герта, по)
Порту (п, Реал Сосьєдад, по)
Гонсало Вільяр (п, Рома, по)
Джордан Амаві (з, Марсель, по)

Прийшли

Пішли
Хамарі Траоре (з, Ренн, ва)
Хон Карикабуру (н, Леганес, по)
Порту (п, Хетафе, по)
Модібо Саньян (з, Утрехт, по)
Роберто Лопес (п, Мірандес, по)
Петер Покірний (п, Фехервар, по)		 Порту (п, Хетафе, 3,5)
Модібо Саньян (з, Утрехт, 1)
Роберто Лопес (п, Тенеріфе, ор)
Ассьєр Ілльяраменді (п, без клубу)
Александер Сьорлот (н, Лейпциг, по)

Прийшли

Пішли
Дженк Озкаджар (з, Ліон, 5)
Хав'єр Герра (п, В. Месталья)
Дієго Лопес (н, В. Месталья)
Урош Рачіч (п, Брага, по)
Хорхе Саєнс (з, Леганес, по)
Коба Куандреді (п, Реал Ов'єдо, по)		 Тоні Лато (з, Мальорка, ва)
Яго Еррерін (в, без клубу)
Самюель Ліно (п, Атлетіко, по)
Джастін Клюйверт (п, Рома, по)
Ніко Гонсалес (п, Барселона, по)
Дженк Озкаджар (з, Ліон, по)
Ілайш Моріба (п, Лейпциг, по)

Прийшли

Пішли
Іньїго Руїс де Галаррета (п, Мальорка, ва)
Хав'єр Мартон (н, Реал Сосьєдад Б, ва)
Адур Арес (п, Більбао Атлетік)
Ассьєр Вільялібре (н, Алавес, по)
Нико Серрано (п, Мірандес, по)
Іманол Гарсіа де Альбеніс (з, Ейбар, по)
Перу Ноласкоайн ((п, Ейбар, по)
Жуан Артола (п, Бургос, по)
Алекс Петха (з, Андорра, по)
Беньят Прадос (п, Мірандес, по)		 Іньїго Мартінес (з, Барселона, ва)
Оєр Саррага (п, Удінезе, ва)
Андер Капа (з, без клубу)
Мікель Балензіага (з, без клубу)

Прийшли

Пішли
Хуан Крус (п, Бетіс Депортиво)
Фелікс Гаррета (з, Бетіс Депортиво)
Рауль Гарсія (н, Мірандес, по)
Лорен Морон (н, Лас-Пальмас, по)
Рубен Гонсалес (п, Алавес, по)		 Фелікс Гаррета (з, Амореб'єта, ор)
Хоакін (п, зк)
Віктор Руїс (з, без клубу)
Айозі Перес (п, Лестер, по)

Прийшли

Пішли
Луїс Суарес (н. Марсель, 8),
Нікола Марас (з, Алавес, по)
Гільєрме Боржеш Гедеш (п, Луго, по)
Крістіан Олівейра (п, Бостон Рівер, по)
Арвін Аппіа (п, Малага, по)
Іван Мартос (з, Картахена, по)
Арнау Сола (з, Реал Мурсія, по)
Хорді Ескобар (н, Бетіс Депортіво, по)		 Нікола Марас (з, Алавес, 1,5) 
Франциско Портільо (п, без клубу)
Сесар Де Ла Хоз (п, без клубу)
Дієго Фіолі (в, без клубу)
Луїс Суарес (н. Марсель, по)

Прийшли

Пішли
Арідане Ернандес (з. Осасуна, ва)
Жоні Монтьєль (з, Леванте, по)
Ранді Нтека (п, Ельче, по)
Бебе (п, Сарагоса, по)
Хорхе Морено (з, Кордова, по)
Мартін Паскуаль (з, Ібіца, по)		 Фран Гарсія (з, Реал, 5)
Алехандро Катена (з, Осасуна, ва)
Санті Комесанья (п, Вільярреал, ва)
Маріо Ернандес (з, без клубу)
Естебан Савельїч (з, без клубу)
Дієго Лопес (з, без клубу)
Маріо Суарес (з, без клубу)
Серхіо Камелло (н, Атлетіко, по)
Флор'ян Лежен (з, Алавес, по)

Прийшли

Пішли
Ману Моралес (п, Вільярреал, 4)
Омар Маскарель (п, Ельче, 800 000)
Тоні Лато (н, Валенсія, ва)
Браян Куфре (з, Нью-Йорк Сіті, по)
Хорді Мбула (п, Расінг, по)
Хав'єр Льябрес (п, Мірандес, по)		 Лео Роман (в, Реал Ов'єдо, ор)
Іньїго Руїс де Галаррета (п, Атлетік, ва)
Анхель Родрігес (н, Тенерифе, ва)
Матіа Настасіч (з, без клубу)
Тіно Кадевере (н, Ліон, по)
Ману Моралес (п, Вільярреал, по)
Денніс Хаджікадуніч (з, Ростов, по)
Людвіг Аугустінссон (з, Севілья, по)

Прийшли

Пішли
Карлес Перес (п, Рома, 5,2)
Ману Санчес (з, Атлетіко, ва)
Деніс Суарес (п, Еспаньйол, по)
Орбелін Пінеда (п, АЕК, по)
Санті Міна (н, Аль-Шабаб, по)
Рубен Бланко (н, Марсель, по)
Габріель Фернандес (н, Хуарес, по)
Серхіо Каррейра (з, Вільярреал Б, по)
Хулен Лобете (н, Валвейк, по)
Мігель Баеза (п, Ріу Аве, по)
Хосе Фонтан (з, Гоу Ехед Іглз, по)
Альфон Гонсалес (п, Реал Мурсія, по)		 Орбелін Пінеда (п, АЕК, 6,5)
Хаві Галан (з, Атлетіко, 5)
Габі Фернандес (н, Пумас, 3,2)
Деніс Суарес (п, Вільярреал, ва)
Хулен Лобете (н, Андорра, ор)
Уго Мальо (з, без клубу)
Аугусто Соларі (п, без клубу)
Оскар Родрігес (п, Севілья, по)
Карлес Перес (п, Севілья, по)
Харіс Сеферовіч (н, Бенфіка, по)

Прийшли

Пішли
Алехандро Катена (з, Райо, ва)
Хосе Арнаїз (п, Леганес, ва)
Дієго Морено (з, Осасуна)
Ікер Беніто (п, Осасуна)
Хесус Аресо (з, Бургос, по)
Хаві Мартінес (п, Уеска, по)		 Арідане Ернандес (з, Райо, ва)
Дієго Морено (з, Мірандес, ор)
Ікер Беніто (п, Андорра, ор)

Абде Эззалзулі (п, Барселона, по)
Ману Санчес (з, Атлетіко, по) 

Прийшли

Пішли
Віктор Циганков (п. Динамо, 5),
Александер Каллес (з. Нью-Йорк Сіті, ва)		 Оскар Уренья (п. Картахена, ор),
Рамон Терратс (п. Вільярреал-В, ор),
Саму Саїс (п. Сівасспор, ва),
Ману Вальєхо (п. Овьєдо, ор)

Прийшли

Пішли
Гонсало Ескаланте (п. Лаціо, 2,5),
Серхі Гвардіола (н. Вальядолід, 1)
Дарвін Мачіс (п, Вальядолід, ор)
Хаві Ернандес (з, Леганес, ор)
Мілутін Осмайич (н, Візела, по)
Томас Аляркон (п, Сарагоса, по)
Авер Мабіл (п, Спарта, по)
Альваро Хіменес (п, Лас-Пальмас, по)
Іван Чапела (п, Уніоністас, по)
Мартін Кальдерон (п, Сельта Б, по)
Хуан Флере (в, Альхесірас, по)
 		 Хорхе Мере (з, Амеріка, по)
Чоко Лосано (н, Хетафе, ва)
Альфонсо Еспіно (з, без клубу)
Ісаак Карселен (з, без клубу)
Андер Гаррідо (п, зк)
Серхі Гвардіола (н, Вальядолід, по)
Гонсало Ескаланте (п. Лаціо, по)

Прийшли

Пішли
Шон Вейссман (н, Вальядолід, 3,5)
Фамара Дьєду (н, Аланьяспор, 500 000)
Антонін (н, Анортосіс (по)
Ісма Руїс (п, Ібіца, по)
Адріан Буцьке (н, Пасуш Феррейра, по)
Альфа Дюнку (з, Барселона Б, по)
Пепе Санчес (з, Депортіво, по)		 Адріан Буцьке (н, Віт, Гімараеш, 300 000)
Рубен Рочіна (п, без клубу)
Хорхе Моліна (н, без клубу)
Кіні (п, без клубу)
Шон Вейссман (н, Вальядолід, по)
Фамара Дьєду (н, Аланьяспор, по)
Пол Лосано (п, Еспаньйол, по)
Ерік Кабако (з, Хетафе, по)
Джонатан Сілва (з, Хетафе, по)

 

Прийшли

Пішли
Сандро Рамірес (н, Уеска, 1)
Хаві Муньос (п, Ейбар, ва)
Крістіан Еррера (н, Ібіца, ва)
Оскар Пінчу (п, Мірандес, по)
Клау Мендес (н, Логроньес, по)
Жоель дель Піно (п, Ліненсе, по)
Унай Вейга (п, Уніонистас, по)
Вілфрід Каптум (п, АЕК, ва)
Оскар Клементе (п, Леванте, ва)
Флорін Андоне (н, без клубу)
Сідней (з, без клубу)
Жоель дель Піно (п, без клубу)
Лорен Морон (н, Бетіс, по)
Сандро Рамірес (н, Уеска, по)
Альваро Хіменес (п, Кадіс, по)
Марвін Пак (п, Кастілья, по)
Вітоло (п, Атлетіко, по)
 

Прийшли

Пішли
Нікола Марас (з, Альмерія, 1,5)
Алекс Бальбоа (п, алавес Б)
Флор'ян Лежен (з, Райо, по)
Тачі Хара (н, Сент-Трюйден, по)
Махмуд Абдаллахі (п, Істра 1961, по)		 Тоні Моя (п, Сарагоса, ва)
Джейсон (п, Арока, ?)
Тачі Хара (н, Кіото Санга, ?)
Рубен Дуарте (з, без клубу)
Ассьєр Вільялібре (н, Атлетік, по)
Антоніо Бланко (п, Реал, по)
Робер Гонсалес (п, Бетіс, по)
Нікола Марас (з, Альмерія, по)
Андерсон Арройо (з, Ліверпуль Ю-21, по)
 

 