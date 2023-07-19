Северная Америка

Каталонське тріо знову в повному складі.

Іспанський фланговий захисник Хорді Альба цього трансферного вікна завершив свої виступи в складі каталонської Барселони, які безперервно тривали останніх одинадцять років.

34-річний виконавець отримав статус вільного агента, проте навряд чи він протримається в цьому амплуа тривалий час.

Напередодні стався виток інформації з розташування американського Інтера Маямі, куди тільки нещодавно прибули колишні гравці Барси Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс.

Один із власників клубу, який відповідальний за повсякденну діяльність колективу, мав необачність розповісти в інтерв’ю журналістам про те, що Хорді вже має домовленість про перехід до складу його команди.

"Хорді Альба підписав свої документи й приїде найближчими днями", — таким було коротке повідомлення функціонера.

Повідомляється, що черговим новачком Інтера може стати ще один ексгравець Барселони — нападник Луїс Суарес.

Нагадаємо, що за американський колектив виступає також і центральний захисник Сергій Кривцов.

Альба у цьому сезоні зіграв 30 матчів, забивши два голи та віддавши шість гольових передач.