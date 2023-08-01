Іспанець перебереться в чемпіонат Туреччини.
Серхіо Рамос, getty images
01 серпня 2023, 11:55
Галатасарай проводить доволі продуктивне трансферне вікно та не збирається зупинятись.
Як повідомляє журналіст Фатіх Деміркол, турецький клуб досяг домовленості з Серхіо Рамосом, який перебуває у статусі вільного агента.
Галатасарай потребував нового футболіста в захисну ланку через те, що незабаром команду покине Віктор Нельссон.
Зазначимо, що в минулому сезоні він провів 43 матчі в складі Парі Сен-Жермен, забивши три м'ячі та віддавши один асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі в кроці від підписання Рамоса.