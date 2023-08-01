Турция

Іспанець перебереться в чемпіонат Туреччини.

Галатасарай проводить доволі продуктивне трансферне вікно та не збирається зупинятись.

Як повідомляє журналіст Фатіх Деміркол, турецький клуб досяг домовленості з Серхіо Рамосом, який перебуває у статусі вільного агента.

Галатасарай потребував нового футболіста в захисну ланку через те, що незабаром команду покине Віктор Нельссон.

Зазначимо, що в минулому сезоні він провів 43 матчі в складі Парі Сен-Жермен, забивши три м'ячі та віддавши один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі в кроці від підписання Рамоса.