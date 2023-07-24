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Іспанець стане ще одним зірковим придбанням проєкту Бекхема.

Серхіо Рамос отримав статус вільного агента після закінчення контракту з ПСЖ. 37-річний іспанець роздумує над тим, де продовжувати кар'єру.

Одним з варіантів є перехід в Інтер Маямі. Американський клуб вже підписав Лео Мессі, Сержі Бускетса та Хорді Альбу. За інформацією Diario Sport, клуб, власником якого є Девід Бекхем, веде перемовини із захисником. Сторони знаходяться в кроці від підписання угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі переконує Суареса перейти в Інтер Маямі.