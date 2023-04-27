Італія

Французький хавбек повернеться до Лондона.

Півзахисник Наполі Тангі Ндомбеле повернеться до складу Тоттенгема найближчим літом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" не викуповуватиме контракт 26-річного француза.

Сума викупу футболіста складала 30 мільйонів євро.

Також зазначимо, що другу частину минулого сезону Тангі на правах оренди виступав за Ліон, який також не схотів викуповувати гравця.

Нинішнього сезону Ндомбеле провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.