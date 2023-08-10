Україна

Рух готується до матчу з дебютантом УПЛ.

Нападник Руху Ілля Квасниця відзначив, що на команду чекає складний матч проти дебютанта УПЛ — житомирського Полісся.

"Після попередньої гри позитивні емоції, адже було приємно забити свій перший гол в УПЛ. Але я не буду на цьому зупинятись. Зараз у нас буде гра проти хорошого та складного суперника.

Ми розбираємо гру Полісся і шукатимемо їхні слабкі сторони. В нас була дуже хороша підготовка до сезону на зборах і це дозволило нам так вдало стартувати у чемпіонаті", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Матч Полісся — Рух відбудеться у суботу. Початок о 17:00.