Рух готується до матчу з дебютантом УПЛ.
Ілля КВАСНИЦЯ, рух
10 серпня 2023, 09:40
Нападник Руху Ілля Квасниця відзначив, що на команду чекає складний матч проти дебютанта УПЛ — житомирського Полісся.
"Після попередньої гри позитивні емоції, адже було приємно забити свій перший гол в УПЛ. Але я не буду на цьому зупинятись. Зараз у нас буде гра проти хорошого та складного суперника.
Ми розбираємо гру Полісся і шукатимемо їхні слабкі сторони. В нас була дуже хороша підготовка до сезону на зборах і це дозволило нам так вдало стартувати у чемпіонаті", — цитує гравця офіційний сайт Руху.
Матч Полісся — Рух відбудеться у суботу. Початок о 17:00.