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Володимир Лапіцький — про повернення Фредді Плюмана.

Спортивний директор Руху Володимир Лапіцький прокоментував повернення у Рух півзахисника Фредді Плюмана та розповів, чи ведеться робота клубу на трансферному ринку.

"Фредді завжди підтримував контакт з Рухом. Він пройшов з командою тренувальний збір у Туреччині перед повномасштабним вторгненням. Ми прекрасно знаємо його сильні та слабкі сторони, людські якості. Рух хотів його повернути й ми раді, що він погодився на цей крок у такий непростий для нашої країни час. Фредді великий професіонал і він дуже хотів повернутись. Він ще не сказав свого слова у "жовто-чорній" футболці, адже відпрацював лише на зборах, а в офіційних іграх за Рух ще не грав.

Прихід Плюмана – величезний плюс для нашого чемпіонату, Руху та нашої молоді у команді. До нас прийшов гравець із досвідом гри в європейських лігах. Тому він допоможе команді своїм досвідом. Віталій Пономарьов переглядав його матчі, розмовляв з гравцем. Якщо тренери будуть бачити, що Фредді готовий до матчу із Поліссям, то можливо він дебютує у цій грі.

Нам не потрібно зараз дивитись у турнірну таблицю. Хоч ми й здобули дві перемоги, але чемпіонат лише почався. Ми хочемо довести вболівальникам, що це не випадковість. Водночас наша селекційна служба працює і вона спостерігає як за українськими гравцями, так і за легіонерами. Але ми бачимо, як розвивається і прогресує наша команда U-19 і ми робитимемо ставку саме на нашу молодь", — цитує Лапіцького офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, у січні 2022 року Плюман став гравцем Руху, але через війну в Україні продовжив кар'єру в Ізраїлі, захищаючи кольори Нес-Ціони та Бней-Сахніна.

Плюман за своїми плечима має виступи у молодіжних збірних Франції, після чого він у 2022 році дебютував за збірну Гваделупи, де відіграв десять матчів та забив два м'ячі.