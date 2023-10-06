Турецький клуб залишився без тренера.
ШЕНОЛ ГЮНЕШ, ФК БЕШИКТАШ
06 жовтня 2023, 13:25
Бешикташ на своєму офіційному сайті повідомив про відхід головного тренера команди Шенола Гюнеша.
Повідомляється, що після поразки Лугано в Лізі конференцій (2:3) тренер зустрівся з президентом клубу. Сторони прийняли рішення припинити співпрацю. Керівництво Бешикташа вже підшукує його наступника.
Гюнеш очолював Бешикташ із жовтня минулого року. Наразі команда посідає третє місце в групі Ліги конференцій. В чемпіонаті Туреччини Бешикташ розташувався на четвертому місці, відстаючи від Фенербахче, який є лідером, на вісім очок.
Нагадаємо, що Бешикташ вибив Динамо у кваліфікації Ліги конференцій.