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Сергій Ребров вирішив довикликати в збірну захисника СК Дніпро-1 Олександра Сватка.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров вирішив перевести з резервного списку до основного захисника СК Дніпро-1 Олександра Сватка. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Таким чином, на цей момент викликано 26 виконавців. Нагадаємо, раніше наставник синьо-жовтих перевів із резерву до основної когорти збірників Олександра Піхальонка та довикликав Назарія Русина замість травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1 Дніпро), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

У резерві: Олександр Тимчик (Динамо Київ).

Нагадаємо, 14 жовтня відбудеться номінально домашня гра проти Північної Македонії, а 17-го на збірну України чекає виїзний поєдинок проти Мальти.