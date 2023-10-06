Україна

Крім них, на нагороду номіновані Назар Волошин та Максим Прядун.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про старт традиційного голосування за звання найкращого гравця та тренера місяця за підсумками вересня.

На нагороду найкращого футболіста минулого місяця претендують чотири виконавці, двоє з яких представляють київське Динамо:

- півзахисник Динамо Володимир Бражко – два матчі, один гол та одна результативна передача;

- вінгер Динамо Назар Волошин — два матчі, два забиті м'ячі;

- півзахисник Кривбаса Максим Задерака — три матчі, два голи та одна гольова передача;

- нападаючий ЛНЗ Максим Прядун — чотири матчі, два забиті м'ячі.

Проголосувати за одного з кандидатів можна ТУТ.

На нагороду найкращому тренеру також названо чотирьох номінантів:

- Юрій Вернидуб (Кривбас) – три перемоги у трьох матчах;

- Роман Григорчук (Чорноморець) – чотири матчі, дві перемоги, одна нічия та одна поразка;

- Мірча Луческу (Динамо) – дві перемоги у двох матчах;

- Віталій Пономарьов (Рух) – три матчі, дві нічиї та одна поразка.

Проголосувати за одного з кандидатів можна ТУТ.

Голосування від УПЛ триватиме до середи, 11 жовтня, до 15:00 за київським часом.