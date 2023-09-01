Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Київське Динамо завершило свої виступи на міжнародній арені в цьому сезоні, так і не діставшись основного раунду, що з одним із найбільш титулованих українських клубів трапилось уперше за чималу кількість років. Відповідно й настрій та враження від матчу-відповіді проти турецького Бешикташу в нас залишились не найкращі, оскільки "біло-сині" майже нічого не зробили для того, аби хоча б поборотись за кращу долю.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Водафон Парк (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Георгій Бущан — 8,0. Для когось це, можливо, буде жартом, а для когось — визнанням великих проблем Динамо в дуелі проти Бешикташу. Але Бущана визнали гравцем матчу на обидві команди геть не один статистичний портал, і ми також дотримуємось цієї точки зору. У цьому плей-оф ніби окремо існували воротар "біло-синіх" і решта партнерів. І от якщо к першому взагалі ніяких питань та лише сором’язливе "Ого!" в якості компліменту, то решта партнерів просто не дотягувала до рівня гравця у воротах. Так не має бути, але так воно й було. Шість сейвів за вечір — майже кожен із яких був на волосині.

Олександр Тимчик — 5,0. Дії правого захисника киян у цій грі були дуже схожими на поведінку партнера на протилежному боці поля, хоча ще потрібно було подивитись, чи не набігав Мулека в підсумку значно більше за Рашицу. Але зрештою в Джексона було все таки більше моментів саме із зони Тимчика, та й гол формально прийшов із того краю.

Денис Попов — Олександр Сирота — 5,0. У центрі захисту Динамо цього вечора було чимало вільних зон, чим користався, а інколи й глузуючи з суперників, Абубакар. Він і забив свій гол у підсумку саме з під юрби гравців киян, яку просто пошив попередньо в дурні своїм цупким дриблінгом. І, насправді, цей момент виглядав трохи дивно, бо хто, як не той самий Попов, у Динамо чи не найкраще вгризається в м’яч.

Владислав Дубінчак — 5,0. Косовар Рашица таки непогано навозив лівого захисника Динамо, проте навряд чи хтось скаже, що ця дуель залишилась виключно за гравцем Бешикташу. І якби Дубінчака можна було б частіше побачити на чужій половині, то матч у його виконані залишив би цілком пристойне враження.

Віталій Буяльський — 5,0. Атакувальний півзахисник команди Луческу в цьому матчі нічим не запам’ятався в передній лінії, і всього 15 разів торкався м’яча за гру. Можливо, звідси й походять проблеми киян в атакувальній лінії.

Сергій Сидорчук — 5,5. Опорник киян знову дав великий обсяг роботи в захисті, але цього разу неначе прислухався до фанатів та обмежив власне залучення до атаки. Багато боротьби, якісної, мала кількість помилок, хоча й ті були не без наслідків, і значний внесок у переривання чималої кількості атак суперників.

Микола Шапаренко — 5,5. Півзахисник Динамо цього разу провів доволі посередню гру саме в плані загального враження, адже дуже рідко потрапляв у фокус телекамер. Але й не можна стверджувати, що Шапаренко припускався якихось кричущих помилок. Так, інколи втрати м’яча траплялись у перспективній для суперників зоні, а боротьба потім переважним чином програвалась, але хоч зі спробами загострення в Миколи все було більш-менш у плані точності.

Олександр Караваєв — 5,0. Вільного простору на фланзі Караваєву цього разу суперники майже не надавали, тож і ефективність його дій помітно впала. І хоча Олександр дійсно якісно боровся за кожної ліпшої нагоди, від нього за позицією вимагались також і дії попереду. І ось цього дійсно не вистачало.

Назар Волошин — 4,5. Півзахисник киян інколи може видати дійсно гідний матч, як, наприклад, було в першій частині дуелі, а може зіграти так, як зіграв у звітній грі — мляво, майже непомітно та із значним відсотком невдалих дій.

Владислав Ванат — 5,0. Нападнику Динамо цього вечора сподобалось прикладатись із далекої відстані, проте жодна з спроб так і не виявилась влучною. А більшого створити фактично без вільного простору перед штрафним суперники й не дозволили. Хіба що можна було пригадати момент із контратакою на початку другого тайму, але там долю епізоду вирішив невдалий пас під завершення.

Володимир Бражко, Самба Діалло, Олександр Андрієвський, Беніто — і для кого були зроблені ті заміни, починаючи від 76 хвилини й далі? За складної гри Луческу кинув у бій виконавців, у яких навіть часу достатньо не було для того, аби призвичаїтись до подій на полі.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.