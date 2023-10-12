Туреччина

Абдулла Авджі вдруге у тренерській кар'єрі очолив Трабзонспор.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Абдулла Авджі.

На своїй старій-новій посаді він замінив Нєнада Б'єліцу, якого було звільнено напередодні за обопільною згодою сторін.

За інформацією турецької преси, угода з 60-річним турком розрахована на два роки.

Зазначимо, що це друга парафія фахівця до Трабзонспору — вперше це було в листопаді 2020 року, коли він керував командою до березня 2023 року. Разом з ним "синьо-бордові" здобули чемпіонський титул Суперліги та два Суперкубки Туреччини.

Також додамо, що у 2019 році турецька преса сватала Авджі до київського Динамо.