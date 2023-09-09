Україна

Український півзахисник може перебратись в Суперлігу.

Трансферне вікно в Туреччині ще не закрилось, тому місцеві клубі намагаються підсилити склад.

Як повідомляє видання Sporx, півзахисник Динамо Київ Микола Шапаренко входить в список інтересів Трабзонспора.

В цьому сезоні український футболіст відіграв сім матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Стверджується, що кияни можуть піти на цю угоду, якщо Трабзонспор запропонує велику компенсацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шапаренко не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах.