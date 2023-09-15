Іспанець може перейти в турецький клуб.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, ФК ЛІВЕРПУЛЬ
15 вересня 2023, 11:26
Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара зацікавив Трабзонспор, повідомляє As.
За інформацією джерела, турецький клуб має намір підписати іспанця протягом сьогоднішнього дня, оскільки 15 вересня — останній день ТВ в Туреччині.
Трабзонспор пропонує Алькантарі дворічний контракт із можливістю продовження на ще один сезон. Сам гравець також зацікавлений у переході.
Повідомляється, що Ліверпуль не збирається відпускати 32-річного хавбека.
Контракт футболіста з мерсисайдцями спливає у 2024 році. Минулого сезону хавбек зіграв 18 матчів в АПЛ.