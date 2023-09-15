Туреччина

Іспанець може перейти в турецький клуб.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара зацікавив Трабзонспор, повідомляє As.

За інформацією джерела, турецький клуб має намір підписати іспанця протягом сьогоднішнього дня, оскільки 15 вересня — останній день ТВ в Туреччині.

Трабзонспор пропонує Алькантарі дворічний контракт із можливістю продовження на ще один сезон. Сам гравець також зацікавлений у переході.

Повідомляється, що Ліверпуль не збирається відпускати 32-річного хавбека.

Контракт футболіста з мерсисайдцями спливає у 2024 році. Минулого сезону хавбек зіграв 18 матчів в АПЛ.