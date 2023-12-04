Україна

Андрій Понєдєльнік підписав нову угоду.

Кривбас підписав новий контракт з півзахисником Андрієм Понєдєльніком. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

26-річний футболіст виступатиме у Кривому Розі як мінімум до літа 2025 року.

"Будь-яке підписання відбувається за згоди тренерського штабу та президента клубу. Андрій дійсно закріпив за собою місце основного правого захисника ще з минулого чемпіонату. Його контракт з Кривбасом закінчувався влітку, тому було прийнято рішення продовжити угоду ще на рік.

Ми дуже раді, що маємо нагоду шукати не тільки нових гравців, але й зберігати та продовжувати наших основних футболістів. Розраховуємо на них надалі", — сказав Володимир Баєнко, генеральний директор ФК Кривбас.

Понєдєльнік перейшов до Кривбасу у червні 2022 року. За цей час зіграв за червоно-білих 38 матчів, забив 2 голи. У поточному сезоні – 16 матчів, 1 гол (усі матчі, окрім одного, проти Колосу, без замін), плюс 1 поєдинок у Кубку України.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Олександрія.