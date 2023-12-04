Англія

Українець висловився після перемоги над Брайтоном.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Брайтоном (3:2) в матчі АПЛ. Також українець оцінив готовність команди до "Боксінг дей".

"Це чудовий результат для нас, але було трохи нервово на останніх хвилинах. Завжди важко грати в останні 10-15 хвилин. Коли ти граєш удесятьох проти одинадцяти – це завжди непросто, але ми можемо пишатися собою. Це хороша перемога для нас.

Думаю, ми готові до насиченого графіка. Сподіваюся, ні в кого не буде травм, а травмовані футболісти зможуть повернутися. У нас дуже сильний склад і ми готові до цього місяця.

Підтримка вболівальників? Це дуже допомагає. Я ціную всю підтримку наших уболівальників, я люблю їх. Дякую за підтримку. Я намагаюся завжди робити все, що в моїх силах", – сказав Мудрик в коментарі для офіційного сайту "синіх".

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Брайтон.