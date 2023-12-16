Туреччина

Дісталося турку добряче.

Футбольний суддя Халіл Мелер, на якого після матчу турецької Суперліги між Анкарагюджю та Різеспором (1:1) напав президент господарів Фарук Коджа, прокоментував інцидент. Його слова наводить A Spor.

"Я хочу, щоб зрештою всі винні в цьому інциденті були покарані найсуворішим чином. Це огидний інцидент, який вже кілька днів обурює громадськість.

Не слід оцінювати його лише у контексті спортивних змагань, оскільки, на жаль, насильство часто відбувається і в інших сферах життя та призводить до непоправних наслідків. Сподіваюся ця ситуація стане негативним прикладом для решти", — заявив турецький арбітр.

Раніше повідомлялося, що президента Анкарагюджю довічно усунуто від футболу.