Дісталося турку добряче.
Мелер, Getty Images
16 грудня 2023, 10:27
Футбольний суддя Халіл Мелер, на якого після матчу турецької Суперліги між Анкарагюджю та Різеспором (1:1) напав президент господарів Фарук Коджа, прокоментував інцидент. Його слова наводить A Spor.
"Я хочу, щоб зрештою всі винні в цьому інциденті були покарані найсуворішим чином. Це огидний інцидент, який вже кілька днів обурює громадськість.
Не слід оцінювати його лише у контексті спортивних змагань, оскільки, на жаль, насильство часто відбувається і в інших сферах життя та призводить до непоправних наслідків. Сподіваюся ця ситуація стане негативним прикладом для решти", — заявив турецький арбітр.
Раніше повідомлялося, що президента Анкарагюджю довічно усунуто від футболу.