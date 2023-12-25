Турки розгортають черговий скандал.
Мауро Ікарді, Getty Images
25 грудня 2023, 09:31
Напередодні в рамках вісімнадцятого туру турецької Суперліги відбувся черговий епізод легендарного Міжконтинентального дербі поміж Фенербахче та Галатасараєм.
Фенербахче та Галатасарай обійшлись без голів у запеклому стамбульському дербі
Оскільки голів у цьому двобої ми так і не побачили, команди подали на наш розсуд дуже цікавий епізод за участі нападника Мауро Ікарді, проти якого явно порушували правила в одному з епізодів у чужому штрафному.
Однак тоді навіть VAR жодної реакції не надав, тому представники "левів" через соціальні мережі були змушені звертатись до громадськості з проханням допомогти відновити справедливість у турецькому футболі.
"Ті, хто хоче лише справедливості для себе, сьогодні ввечері продовжували маніпулювати турецьким футболом з усіх каналів!
Кімната VAR і 26 камер не бачать фолу в цій ситуації, і нам соромно за них.
Тим, хто довів турецький футбол до цього стану, має бути соромно!", — ідеться в заяві Галатасарая.
Нагадаємо, що за кілька тижнів до цього в Туреччині президент одного з клубів напав на головного арбітра одразу після фінального свистка.