Туреччина

Фірмовий турецький трешток поміж двома великими клубами.

У рамках вісімнадцятого туру турецької Суперліги напередодні відбувся черговий епізод легендарного Міжконтинентального дербі поміж Фенербахче та Галатасараєм.

Фенербахче та Галатасарай обійшлись без голів у запеклому стамбульському дербі

Голів у цій грі глядачі так і не побачили, а ось притаманні зустрічам цієї пари пристрасті та емоції були присутні в повному обсязі.

У підсумку — черговий скандал, що виник довкола непризначеного пенальті за очевидний фол захисника "канарок" проти нападника "левів" Мауро Ікарді, який примудрились не побачити навіть арбітри на VAR.

Галатасарай уже виступив із публічним осудом такої роботи бригади рефері, але Фенербахче дотримується іншої точки зору на ці події.

"Спроба створити віктимізацію через удар гравця головою в штангу воріт.

Ми залишаємо це на розсуд громадськості", — заявили представники "канарок", зробивши акцент на епізоді, що відбувся раніше в цій грі.

Нагадаємо, що за кілька тижнів до цього в Туреччині президент одного з клубів напав на головного арбітра одразу після фінального свистка.