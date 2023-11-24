Маріо надали медичну допомогу.
БАЛОТЕЛЛІ, GETTY IMAGES
24 листопада 2023, 08:52
Колишній нападник збірної Італії, який нині виступає за турецький Адана Демірспор, Маріо Балотеллі потрапив у ДТП, повідомляє Corriere dello Sport.
Аварія сталася неподалік італійського міста Брешія 23 листопада. Спрацювали усі подушки безпеки автомобіля. Маріо вийшов із салону свого автомобіля, похитуючись. Італійському футболісту було надано медичну допомогу. Повідомляється, що 33-річний футболіст відмовився проходити тест на алкоголь.
Цього сезону, "Супер-Маріо" зіграв п'ять матчів у турецькій Суперлізі та забив три голи.