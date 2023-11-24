Італія

Маріо надали медичну допомогу.

Колишній нападник збірної Італії, який нині виступає за турецький Адана Демірспор, Маріо Балотеллі потрапив у ДТП, повідомляє Corriere dello Sport.

Аварія сталася неподалік італійського міста Брешія 23 листопада. Спрацювали усі подушки безпеки автомобіля. Маріо вийшов із салону свого автомобіля, похитуючись. Італійському футболісту було надано медичну допомогу. Повідомляється, що 33-річний футболіст відмовився проходити тест на алкоголь.

💥 Mario Balotelli ha sufrido un accidente de coche en Brescia



😳 Según un responsable de la policía local, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia



👉🏻 Está ileso y así salió del coche



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vSj2fEZ8aY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2023

Цього сезону, "Супер-Маріо" зіграв п'ять матчів у турецькій Суперлізі та забив три голи.