Туреччина

Гравець спробує заявити про себе у новому клубі.

Емре Мор відправився в оренду у Фатіх Карагюмрюк - повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше Емре грав у складі турецької команди, а у 2022 році за 2 мільйони євро перейшов у Фенербахче. Також колектив оформив трансфер Чаглара Сьоюнджю як вільного агента.

У даному клубі Мор непогано розпочав і далі отримав непросте пошкодження, що не дозволяє йому виграти конкуренцію. Тому оренда виглядає хорошим варіантом для регулярних ігрових хвилин.

Цього сезону 26-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.