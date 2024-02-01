Англія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував гру Конора Бредлі в матчі з Челсі.

В матчі Ліверпуль — Челсі (4:1) правий захисник мерсисайдців Конор Бредлі забив гол та віддав результативну передачу на Домініка Собослаї. Після гри наставник "червоних" Юрген Клопп висловився щодо потенціалу 20-річного виконавця.

"Все справедливо: це класний футболіст, який старанно працює. Він нам допоміг, це неймовірно. Влітку чимало людей казали, що нам потрібний правий захисник, але ми дуже позитивно оцінювали прогрес Конора.

Враховуючи всі наші травми, ми не зможемо показувати добрих результатів, якщо такі хлопці не проявлятимуть себе", – сказав Клопп.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліверпуль — Челсі в англійській Прем'єр-лізі.