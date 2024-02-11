Турецький клуб підсилив правий фланг оборони.
Аталь, Getty Images
11 лютого 2024, 15:59
Правий захисник Юсеф Аталь, який раніше виступав за французьку Ніццу, перейшов до турецького клубу Адана Демірспор. Про це повідомляє офіційний сайт "орлят".
Подробиці цієї угоди не розголошуються.
Цього сезону, Юсеф Аталь відіграв за Ніццу шість матчів та забив один гол.
Нагадаємо, на початку січня футболіста було засуджено до умовного ув'язнення
терміном на вісім місяців за розпалювання расової ненависті в соціальних мережах. Крім того, Аталя зобов'язали виплатити штраф у розмірі 45 тис. євро.
14 жовтня 2023 року, алжирський футболіст опублікував відео
із закликом влаштувати "чорний день для євреїв". Пізніше він видалив це повідомлення і вибачився. Незважаючи на це, Ніцца усунула його
від тренувань та ігор за клуб. Також Аталь отримав семиматчеву дискваліфікацію.