Туреччина

Турецький клуб підсилив правий фланг оборони.

Правий захисник Юсеф Аталь, який раніше виступав за французьку Ніццу, перейшов до турецького клубу Адана Демірспор. Про це повідомляє офіційний сайт "орлят".

Подробиці цієї угоди не розголошуються.

Цього сезону, Юсеф Аталь відіграв за Ніццу шість матчів та забив один гол.

Нагадаємо, на початку січня футболіста було засуджено до умовного ув'язнення терміном на вісім місяців за розпалювання расової ненависті в соціальних мережах. Крім того, Аталя зобов'язали виплатити штраф у розмірі 45 тис. євро.