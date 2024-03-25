Туреччина

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Стамбульський Фенербахче може змінити чемпіонат через напад фанатів Трабзонспору на гравців команди у матчі 30-го туру турецької Суперліги. Таку інформацію надає турецьке видання BPT.

За інформацією джерела, "канарки" розглядають варіанти з лігами Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Франції та Італії.

Нагадаємо, після фінального свистка матчу 30-го туру турецької Суперліги Трабзонспор-Фенербахче, футболісти стамбульського клубу бурхливо святкували перемогу в центрі поля, що не сподобалося фанатам господарів, які масово вибігли на поле. Після цього розпочалася бійка, у якій брали участь гравці гостей.

Нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував епізод із бійкою футболістів Фенербахче та фанатів Трабзонспору.