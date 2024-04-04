Туреччина

Покарання за бійку фанатів клубу з гравцями Фенербахче.

Трабзонспор покараний Турецькою федерацією футболу за масову бійку фанатів клубу з гравцями Фенербахче після гри 30-го туру турецької Суперліги. Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що клуб буде змушений провести шість найближчих матчів без глядачів та виплатити штраф у розмірі трьох мільйонів лір (близько 87 тисяч євро).

Працівника тренерського штабу Трабзонспора Егемена Коркмаза дискваліфікували на одну гру за участь у бійці, аналогічного покарання зазнали також футболісти Фенербахче Джейден Остервольде та Ірфан Егрібаята.

Нагадаємо, після фінального свистка матчу 30-го туру турецької Суперліги між Трабзонспором та Фенербахче (2:3), футболісти "канарок" бурхливо святкували перемогу в центрі поля, що не сподобалося фанатам господарів, які масово вибігли на поле. Після цього розпочалася бійка, у якій брали участь гравці гостей та вболівальники.