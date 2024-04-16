Туреччина

Французький захисник хоче почекати інших можливих пропозицій.

Лівий захисник Левен Кюрзава знаходиться у пошуках нового клуба через спливаючий влітку контракт із Парі Сен-Жермен, який сторони продовжувати не будуть.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 31-річний француз отримав попередню пропозицію від турецької Адана Демірспор, щоб здійснити перехід наприкінці цього сезону на правах вільного агента.

За інформацією джерела, Кюрзава наразі відхилив цю пропозицію від представника вищого дивізіону Туреччини, оскільки хоче почекати та подивитися на інші потенційні пропозиції.

У цьому сезоні Левен Кюрзава взяв участь лише в одному матчі ПСЖ у всіх турнірах, провівши на полі всього 8 хвилин.

Раніше повідомлялося, що у підписанні французького фулбека зацікавлені Лас-Пальмас, Жирона і Бетіс.