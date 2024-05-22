Клуби ведуть переговори щодо контракту українця та вже є відносний прогрес.
Роман Яремчук, Getty Images
22 травня 2024, 13:44
Нападаючий Брюгге Роман Яремчук, який виступає за Валенсію на правах оренди, може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Fanatik.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця зацікавлений Трабзонспор, який вже проводить прогресивні переговори з бельгійським клубом.
Зазначається, що сам Роман не проти переїхати до Туреччини, але поки що клуби не можуть зійтись у ціні за викуп контракту українця.
Нинішнього сезону Яремчук провів 29 матчів, у яких забив чотири м'ячі.
За тур до фінішу сезону Трабзонспор займає третє місце у Суперлізі, що надає команді право виступити у кваліфікації Ліги Європи.