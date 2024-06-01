Колишній півзахисник збірної Нідерландів Веслі Снейдер прокоментував чутки про те, що португальський фахівець Жозе Моурінью найближчим часом очолить Фенербахче.

"Я говорив із Жозе сьогодні вранці, і він підтвердив, що перейде у Фенербахче. Враховуючи моє минуле в Галатасараї, бачитися тепер буде складніше", — наводить слова Снейдера Calciomercato.

Минулого сезону Фенербахче посів друге місце у турецькій Суперлізі під керівництвом Ісмаїла Картала, який вчора попрощався з командою.

Нагадаємо, Моурінью перебуває без роботи після виходу з Роми у січні 2024 року.