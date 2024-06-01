Туреччина

Веслі Снейдер підтвердив, що Моурінью очолить турецький клуб.

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Веслі Снейдер прокоментував чутки про те, що португальський фахівець Жозе Моурінью найближчим часом очолить Фенербахче.

"Я говорив із Жозе сьогодні вранці, і він підтвердив, що перейде у Фенербахче. Враховуючи моє минуле в Галатасараї, бачитися тепер буде складніше", — наводить слова Снейдера Calciomercato.

Минулого сезону Фенербахче посів друге місце у турецькій Суперлізі під керівництвом Ісмаїла Картала, який вчора попрощався з командою.

Нагадаємо, Моурінью перебуває без роботи після виходу з Роми у січні 2024 року.