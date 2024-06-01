Веслі Снейдер підтвердив, що Моурінью очолить турецький клуб.
Жозе Моурінью та Веслі Снейдер, Getty Images
01 червня 2024, 12:22
Колишній півзахисник збірної Нідерландів Веслі Снейдер прокоментував чутки про те, що португальський фахівець Жозе Моурінью найближчим часом очолить Фенербахче.
"Я говорив із Жозе сьогодні вранці, і він підтвердив, що перейде у Фенербахче. Враховуючи моє минуле в Галатасараї, бачитися тепер буде складніше", — наводить слова Снейдера Calciomercato.
Минулого сезону Фенербахче посів друге місце у турецькій Суперлізі під керівництвом Ісмаїла Картала, який вчора попрощався з командою.
Нагадаємо, Моурінью перебуває без роботи після виходу з Роми у січні 2024 року.