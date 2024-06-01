Туреччина

Українець стане гравцем семиразового чемпіона Туреччини.

Український нападник Брюгге Роман Яремчук найближчим часом має стати гравцем Трабзонспору, повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, сторони погодили суму викупу 28-річного українця, якого Брюгге раніше купив за рекордні 17 мільйонів євро.

Для швидкого просування переговорів представники турецької команди побували у Бельгії.

Також наголошується, що у трансфері форварда особисто зацікавлений наставник команди Абдула Авджи, який уже провів із Романом відеорозмову, під час якої Яремчук не приховував свого бажання вирушити до Туреччини.

Минулого сезону Яремчук на правах оренди виступав за Валенсію, але іспанський клуб не зміг дозволити собі викуп українця. На його рахунку 29 матчів та чотири забиті м'ячі.

За підсумками сезону Трабзонспор посів третє місце у турецькій Суперлізі, що дозволить команді зіграти у кваліфікації Ліги Європи.