Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роман увійшов в історію українського футболу.

Збірна України в рамках 2-го туру Євро-2024 здобула надважливу вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Автором переможного голу став нападник Роман Яремчук, відзначившись на 80-й хвилині зустрічі. Таким чином, 28-річний українець забив більше голів на чемпіонатах Європи, ніж будь-який інший гравець в історії збірної України — три голи, два з яких він забив на попередньому чемпіонаті Європи-2020 у ворота збірних Нідерландів та Північної Македонії.

Яремчук за цим показником обігнав легендарного Андрія Шевченка, на рахунку якого два забитих голи на домашньому Євро-2012 у ворота збірної Швеції та Андрія Ярмоленка, який двічі відзначався на Євро-2020.

Зазначимо, що Роман Яремчук за забитими голами на великих турнірах в історії національної команди України поступається лише згаданому вище Андрію Шевченко, який загалом забив чотири голи (два на ЧС-2006 та два на ЧЄ-2012).

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував перемогу над Словаччиною.