Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роман, можливо, приніс "синьо-жовтим" звитягу над збірною Словаччини.

У рамках 2 туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині збірній України на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі протистоїть збірна Словаччини.

Центральний нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук з'явився на полі на 67-й хвилині зустрічі, замінивши свого колегу за позицією Артема Довбика. На 80-й хвилині 28-річний гравець вивів свою національну команду вперед (2:1).

Цей гол був для Яремчука 16-м у 52-му матчі за збірну України. Таким чином, Роман обійшов нинішнього керманича команди Сергія Реброва за кількістю результативних ударів.

Найкращі бомбардири в історії збірної України:

1. Андрій Шевченко — 48 голів;

2. Андрій Ярмоленко — 46;

3. Євген Коноплянка — 21;

4. Роман Яремчук — 16;

5. Сергій Ребров — 15.

Додамо, що на 15 голів у футболці "синьо-жовтих" Реброву знадобилося 75 матчів.