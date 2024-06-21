Роман, можливо, приніс "синьо-жовтим" звитягу над збірною Словаччини.
Роман Яремчук, Getty Images
21 червня 2024, 17:53
У рамках 2 туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині збірній України на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі протистоїть збірна Словаччини.
Центральний нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук з'явився на полі на 67-й хвилині зустрічі, замінивши свого колегу за позицією Артема Довбика. На 80-й хвилині 28-річний гравець вивів свою національну команду вперед (2:1).
Цей гол був для Яремчука 16-м у 52-му матчі за збірну України. Таким чином, Роман обійшов нинішнього керманича команди Сергія Реброва за кількістю результативних ударів.
Найкращі бомбардири в історії збірної України:
1. Андрій Шевченко — 48 голів;
2. Андрій Ярмоленко — 46;
3. Євген Коноплянка — 21;
4. Роман Яремчук — 16;
5. Сергій Ребров — 15.
Додамо, що на 15 голів у футболці "синьо-жовтих" Реброву знадобилося 75 матчів.