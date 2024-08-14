Туреччина

Шер Ндур продовжить кар'єру у Туреччині.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником ПСЖ Шером Ндуром.

Орендна угода з 20-річним італійцем, який став чемпіоном Європи U-19 у 2023 році та вигравав Юнацьку Лігу чемпіонів, розрахована до кінця сезону.

У першій половині минулого сезону Ндур провів лише 115 хвилин за ПСЖ, після чого був відправлений в оренду до складу Браги, де відіграв 11 матчів та забив один гол, провівши на полі 284 хвилини.

Раніше Бешикташ завоював Суперкубок Туреччини, обігравши Галатасарай, а невдовзі "орли" зіграють у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи.