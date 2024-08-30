Футболіста хоче бачити у своїй команді Жозе Моурінью.
СОФ'ЯН АМРАБАТ, GETTY IMAGES
30 серпня 2024, 14:17
Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат стане гравцем Фенербахче, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби досягли угоди щодо оренди за 2 мільйони євро + обов'язковий викуп за 13 млн + ще 3 млн бонусами.
Після оренди футболіст на 4 роки стане гравцем Фенербахче.
Минулого сезону 28-річний марокканець виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед. Півзахисник не відзначився жодною результативною дією за 30 матчів.