Інше

Іспанець переїде на Близький Схід.

Іспанський захисник Серхіо Рамос перейде до саудівського клубу Аль-Оруба, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Ексгравець Реала приєднається до клубу, який повернувся до елітного дивізіону після 9-річної перерви. Сторони погодили умови контракту.

38-річний захисник перебуває у статусі вільного агента. Його останнім клубом була Севілья.

У минулому сезоні Серхіо Рамос провів за Севілью 37 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.