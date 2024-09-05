Туреччина

Форвард лише на початку року переїхав до Франції.

Нігерійський нападник Гіфт Орбан долучився до складу французького Ліона взимку цього року в якості трансферу з бельгійського Гента та доклав зусиль для того, аби команда піднялась із підвалин турнірної таблиці.

Однак цього літа "ткачі" придбали собі грузинського форварда Жоржа Мікаутадзе, тож позиції нещодавнього новачка в ланці атаки стали суттєво слабшими.

У підсумку, Ліон розглядав можливий продаж Орбана влітку, але ніхто по нього так і не звернувся.

Натомість уже восени турецький Трабзонспор проявив ініціативу й запропонував узяти гравця в оренду на сезон за 1 млн євро, до яких потім долучаться ще 6 млн євро, якщо з Орбаном у складі команда виграє чемпіонат або сам гравець заб’є 20 голів у сезоні.

Наразі Ліон вагається через загальну вартість трансферу, а також через той факт, що саме дубль Гіфта в нещодавньому матчі проти Страсбура приніс команді важку перемогу (4:3).